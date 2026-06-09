مصادرة ثياب الصلاة من الأسيرات في سجن الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح المكتب أن الأسيرات يواجهن صعوبة متزايدة في أداء الصلاة بعد مصادرة هذه الملابس وسط غياب أي مبررات واضحة لهذا الإجراء، ما يفاقم من معاناتهن اليومية داخل المعتقل.

وأشار المكتب إلى أن هذه الممارسات تأتي بالتزامن مع استمرار ظروف اعتقال قاسية تعاني منها الأسيرات تشمل نقص كميات الطعام ورداءة بعض الوجبات إلى جانب محدودية مواد التنظيف وحرمان عدد منهن من الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن الأسيرات يشتكين كذلك من الإهمال الطبي وتأخر الاستجابة لطلبات العلاج، فضلاً عن تعرض بعضهن لإجراءات عقابية وممارسات تضييقية تزيد من الأعباء النفسية والمعيشية داخل السجن.

وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسيرات وإلزام إدارة السجون بإعادة ملابس الصلاة المصادرة واحترام حقوقهن الدينية والإنسانية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.

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