كربلاء تُدخل 13 محطة متنقلة إلى الخدمة استعدادًا للزيارة الأربعينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد (26 تموز 2026)، إدخال 13 محطة ثانوية متنقلة إلى الخدمة في محافظة كربلاء، ضمن خطة استباقية تهدف إلى تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية استعدادا لاستقبال ملايين الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المشروع نُفذ بتوجيه مباشر من وزير الكهرباء المهندس علي سعدي وهيب، وبمتابعة المدير العام للشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط المهندس حيدر مجيد عبد الكريم، فيما أنجزت ملاكات فرع توزيع كهرباء كربلاء الأعمال بجهود ذاتية وخلال وقت قياسي.

وأكدت أن إدخال المحطات الجديدة أسهم في معالجة الاختناقات التي كانت تشهدها المحطات الثانوية ومغذيات (11 ك.ف)، فضلاً عن رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب الأحمال المتوقعة خلال موسم الزيارة، ولا سيما ضمن الأطواق الثلاثة التي تشهد كثافة كبيرة لحركة الزائرين.

وأوضحت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الفنية والخدمية الرامية إلى تعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية، وضمان استمرارية تجهيز الطاقة بما يلبي احتياجات مدينة كربلاء خلال الزيارة الأربعينية، ويواكب الأعداد المليونية للوافدين إليها.

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