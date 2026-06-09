قاآني: الحزام الأمني الجديد للمقاومة سيكون من هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الاسلامي الإيراني إسماعيل قاآني، إن "الحزام الأمني الجديد للمقاومة" سيكون من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر.

وقال قاآني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن: "التحرك في الوقت المناسب وباقتدار لليمن البطل يدل على ذكاء جبهة المقاومة، وإذا لزم الأمر سيأتي الآخرون أيضا".

وأضاف: "من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، سيكون الحزام الأمني الجديد للمقاومة".

وأكد قائد فيلق "القدس" أن "شرور الكيان الصهيوني وأمريكا في هذه المنطقة ستؤدي إلى رد فعل من جبهة مقاومة موحدة".

وأردف: "المقاتلون بلا حدود يشرفون على الممرات الحيوية لعبوركم.. استمروا في الاعتداء، وسوف يقبضون على رقابكم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، العميد يحيى سريع، عن بدء "تطبيق حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر"، معتبرا أن"كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة منذ لحظة إعلان هذا البيان".

وأضاف: "سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة".

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