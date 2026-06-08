كتائب حزب الله تحذر: إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أصدرت كتائب حزب الله، تهديدات باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة، في حال استمرار التصعيد الإقليمي.

وكتب الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، آية قرآنية على منصة "أكس" : وإن "عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده إطلاق صواريخ من إيران باتجاه فلسطين المحتلة، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد، داعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

وبالتزامن، أفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لاحتمال إطلاق نيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب الغارة التي شنّتها دولة الاحتلال الصهيونية على بيروت.

وفي السياق ذاته، قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر لم تسمّه، إن (دولة الاحتلال) وضعت قواتها في حالة تأهب تحسباً لاحتمال رد من حزب الله، مشيرةً إلى أن سلاح الجو عزّز انتشار مقاتلاته ومسيّراته في الأجواء اللبنانية.

وكان قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، قد حذر دولة الاحتلال من مواصلة انتهاك وقف إطلاق النار وتصعيد عدوانها العسكري على لبنان، ولا سيما في ضواحي بيروت، برد إيراني يستهدف مواقع داخل الأراضي الإسرائيلية.

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