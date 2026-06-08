ولايتي يحذر من قدرة محور المقاومة على إغلاق الممرات البحرية وفرض معادلات جديدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ مستشار قائد الثورة والجمهوبية الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي يؤكد بدء الرد المتسلسل على ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في بيروت، ويحذر من قدرة محور المقاومة على إغلاق الممرات البحرية وفرض معادلات جديدة.

قال مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، علي أكبر ولايتي، إن التوقعات التي أُطلقت قبل عدة أيام قد تحققت، مشيراً إلى أن الرد الصاروخي من طراز "ذات السلاسل" قد انطلق بالفعل.

وأضاف ولايتي أن "الحماقة التي ارتكبها الكيان اليوم في بيروت، وما شكّلته من خرق واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار، قد فعّلت الحلقة الأولى من ردّنا المتسلسل".

وفي سياق متصل، حذر ولايتي من أن الاستقرار الأمني القائم حالياً في باب المندب "لا ينبغي أن يدفع العدو إلى الوقوع في خطأ في التقدير"، مؤكداً أن "محور المقاومة يمتلك القدرة على إغلاق كلا الممرّين البحريين.، أي مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وختم بالقول إن الخيارات باتت واضحة أمام الطرف الآخر: "إما الكفّ عن هذه الحماقات، أو الدخول في معادلة توازن جديدة وتُفرض ضوابطها على المَضِيقَين".

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