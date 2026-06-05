اللجنة المشرفة تصدر بيانا حول مراسم تشييع آية الله العظمى "إسحاق الفياض" في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت اللجنة المشرفة على مراسم تشييع المرجع الديني الكبير، آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (قدس سرّه الشريف)، عن جدول التشييع الرسمي الذي سيبدأ اليوم الجمعة.

وجاء في بيان اللجنة الجدول الآتي:



اليوم الجمعة (5 حزيران 2026): الكاظمية المقدسة: انطلاق مراسم التشييع في الساعة 9:00 صباحاً.



كربلاء المقدسة: استكمال مراسم التشييع في الساعة 5:00 عصراً.



يوم السبت (6 حزيران 2026): النجف الأشرف: المحطة الختامية لمراسم التشييع، حيث تنطلق الساعة 9:00 صباحاً ليوارى الجثمان الثرى في مثواه الأخير.

ودعت اللجنة المؤمنين وأتباع الحوزة العلمية إلى المشاركة في مراسم التشييع لتوديع هذه القامة العلمية الكبيرة التي رحلت بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتدريس في مدرسة النجف الأشرف.

..................

انتهى / 232