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اليمن يبارك الرد الإيراني على استهداف العدو الصهيوني لبيروت

8 يونيو 2026 - 09:18
رمز الخبر: 1824123
اليمن يبارك الرد الإيراني على استهداف العدو الصهيوني لبيروت

أوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صادر عنها، أن زمن عربدة كيان العدو الاسرائيلي قد ولّى وأن هذا الكيان المجرم لا يفهم إلا لغة القوة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ باركت وزارة الخارجية والمغتربين العملية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية بإستهداف كيان العدو الاسرائيلي رداً على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت وتمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب اللبناني.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صادر عنها، أن زمن عربدة كيان العدو الاسرائيلي قد ولّى وأن هذا الكيان المجرم لا يفهم إلا لغة القوة.

وأكدت أن العملية ترسّخ معادلة وحدة الساحات وتنسف معادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو الإسرائيلي ترسيخها.

كما أكدت وزارة الخارجية، أن محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات محذرةً كيان العدو الاسرائيلي من أي تصعيد.

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