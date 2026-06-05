آية الله اليعقوبي يعزّي بوفاة المرجع الديني الشيخ الفياض

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي بياناً قدّم فيه التعازي إلى الأمة الإسلامية والحوزات العلمية بوفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض (رضي الله عنه)، مؤكداً أن الفقيد أفنى عمره الشريف في البحث والتدريس والتأليف، مقتفياً سيرة السلف الصالح، حتى أغنى المكتبة الإسلامية بآثاره المباركة في الفقه والأصول والفكر الإسلامي.

وأشار سماحته في بيانه إلى أن المرجع الفياض (رحمه الله) تربّى على يديه جمعٌ من فضلاء الحوزة العلمية من مختلف الدول الإسلامية، مبيناً أنه كان (رحمه الله تعالى ) متواضعاً قريباً من طلّابه يتعامل معهم بأبويّة ويشجّعهم إذا توسّم فيهم الفضيلة العلمية، ولا يبخلُ عليهم بالثناء والإشادة، مضيفاً أن كتبه الجليلة تضمنت تحقيقاتٍ ونكاتٍ علميةً، معرباً أن يلتفت إليها الفضلاء ويحيطوها بالعناية الكافية لإبرازها والتأكيد عليها.

وفي ختام بيانه، أعلن المرجع اليعقوبي تعطيل البحث حداداً على رحيل المرجع الكبير، سائلاً الرب الرؤوف الرحيم أن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يلحقهُ بأوليائهِ الطاهرين، وأن يُخلِف على ذويه ومحبّيه ومُقلديه وعموم المؤمنين بخير الدنيا والآخرة إنه نعم المولى ونعم الوكيل.

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