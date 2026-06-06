المجمع العالمي معزيًا وفاة المرجع الشيخ الفياض: أمضى عمره المبارك في خدمة الدين ونشر علوم أهل البيت (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أصدر مجمع أهل البيت (عليهم السلام) / العراق بيانا عزى وفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

ببالغ الحزن والأسى، تلقّى مجمع أهل البيت (عليهم السلام) في العراق نبأ رحيل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (قدس سره الشريف)، الذي أمضى عمره المبارك في خدمة الدين الحنيف ونشر علوم أهل البيت (عليهم السلام) والدفاع عن الشريعة المقدسة وترسيخ قيمها ومبادئها.

وإذ نتقدّم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة بن الحسن المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وإلى مراجع الدين العظام والحوزات العلمية وذوي الفقيد الكريم وأسرته الكريمة وتلامذته ومقلديه ومحبيه وإلى عموم المؤمنين في العراق والعالم الإسلامي.

فإننا نسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه وأن يحشره مع النبي المصطفى محمد وآله الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّمه للإسلام والمسلمين وأن يمنّ على الجميع بالصبر والسلوان وحسن العزاء.

ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلّي العظيم.

مجمع أهل البيت (عليهم السلام) / العراق

18ذي الحجة 1447هـ المباركة

الموافق لـ 4 حزيران 2026م.

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