ممثل السيستاني يؤدي صلاة الميت على جثمان المرجع الفياض في الصحن الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ادى ممثل المرجع السيستاني والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي عصر اليوم الجمعة 5/6/2026 الصلاة على جثمان المرجع الراحل الشيخ محمد اسحاق الفياض في الصحن الحسيني المطهر .

ووصل جثمان الفقيد الفياض الى العتبة الحسينية المقدسة بعد الساعة الخامسة عصرا يوم أمس الجمعة وقد استقبله الاف المشيعيين على راسهم ممثل المرجع السيستاني سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والامين العام للعتبة الممطهرة الاستاذ حسن رشيد العبايجي .

واضاف ان الشيخ الكربلائي صلى على جثمان الفقيد داخل العتبة الحسينية المطهرة .

وكان مكتب الشيخ الفياض قد اعلن يوم الخميس ان مراسيم التشيع ستجرى في مدينة كربلاء عصر أمس اليوم (الجمعة 19 ذو الحجة)، في تمام الساعة الخامسة عصراً، حيث ينطلق موكب التشييع من مرقد أبي الفضل العباس باتجاه مرقد الإمام الحسين عليهما السلام.

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