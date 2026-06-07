بقائي: إيران سترد على أي هجوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه إيران في المفاوضات مع واشنطن هي المواقف المتناقضة للأخيرة، واضاف "لا يزال تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا مستمراً عبر الوسيط الباكستاني، لكن عملية المفاوضات تواجه صعوبات كبيرة بسبب التغيير المتكرر لمواقف واشنطن".

وأشار بقائي إلى وجود نقاط خلاف في المفاوضات قائلاً: "المسألة الأساسية هي أن الأمريكيين يجب أن يعترفوا بحقوق إيران، بما في ذلك حق التخصيب السلمي للطاقة النووية في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)".

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه "بينما يتحدث الأمريكيون عن أصولنا المجمدة، فإنهم غير مستعدين لتقديم أي تنازل في هذا المجال".

وتابع بقائي مشيراً إلى انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار قائلاً: "واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة سفننا، وسنرد على أي هجوم".

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