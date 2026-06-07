إصدار كتاب عن نقد الإلحاد المعاصر + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة كتابًا جديدًا بعنوان: (نقد الإلحاد المعاصر)، ضمن سلسلة أوراق بحثية.

وأشرف على إصدار الكتاب المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، وهو من تأليف الشيخ علي ديلان.

وقال المشرف على المركز السيد هاشم الميلاني: إنّ "الكتاب يقدم معالجة فكرية لقضايا الإلحاد المعاصر، عبر طرح رؤى نقدية تسلط الضوء على أبرز المرتكزات الفكرية والفلسفية التي يقوم عليها الخطاب الإلحادي، ومناقشتها وفق مقاربات علمية ومعرفية تسهم في تعزيز الوعي العقدي والفكري".

وأضاف أنّ "هذا الإصدار يأتي في إطار جهود المركز الرامية إلى رفد المكتبة الفكرية بنتاجات علمية ومعرفية تسهم في تعزيز الدراسات الكلامية والفلسفية، وتقديم معالجات علمية للقضايا الفكرية الراهنة".

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