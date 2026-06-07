إقامة ورشة  بعنوان "الخطيب الحسيني بين الهوية والتأثير الإعلامي" في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت شعبة الخطابة للتبليغ الحسيني في العتبة العباسية المقدسة، ورشةً تدريبية بعنوان: "الخطيب الحسيني بين الهوية والتأثير الإعلامي".

وقال محاضر الورشة الشيخ أحمد الصافي: إنَّ شعبة الخطابة أقامت بالتعاون مع مركز نهاوند للدراسات القرآنية والإنشاد الحسيني، مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تُعنى بتطوير مهارات خطباء المنبر الحسيني والارتقاء بأدائهم التبليغي والإعلامي.

وأضاف أنَّ الورشة تضمّنت مجموعةً من التوجيهات والنصائح التي تسهم في تطوير أداء الخطيب الحسيني وتعزيز نجاحه في أداء رسالته، مبينًا أنّها شهدت حوارًا وتفاعلًا مثمرين، جرى خلالهما الاستماع إلى آراء الخطباء وملاحظاتهم.



وتأتي هذه البرامج ضمن جهود شعبة الخطابة للتبليغ الحسيني التي تهدف إلى تطوير قدرات الخطباء وتعزيز دور المنبر الحسيني في نشر قيم أهل البيت (عليهم السلام).

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