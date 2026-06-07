إصدار العدد 39 من مجلّة العقيدة الفصلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، العدد 39 من مجلّة (العقيدة) الفصلية.

وتُعنى المجلّةُ التي يُشرِف عليها المركزُ الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، بمسائل العقيدة وعلم الكلام القديم والجديد، بالاعتماد على البرهان العقليّ الصريح المستَمَدّ من الثقلَينِ، بهدف رفد المكتبة الإسلامية ببحوثٍ ودراساتٍ علميّة متخصّصة، تُسهِمُ في معالجة القضايا العقدية والفكرية المعاصرة.

وقال المُشرِفُ على المركز، السيد هاشم الميلاني: إن "العدد الجديد من المجلّة يتضمّن خمسة عشر بحثًا علميًّا، تناولت قضايا الإمامة ودور أهل البيت(عليهم السلام) في بناء المجتمع الإسلاميّ والحفاظ على هويّته الفكرية والعقدية، إلى جانب التصدّي للشبهات والانحرافات الفكرية".

وأضاف أن "إصدار المجلّة يأتي ضمن جهود المركز في دعم الدراسات العقدية والكلامية، وتقديم نتاجاتٍ معرفيّة رصينة تُسهِمُ في تعزيز الوعي الفكري والثقافي.

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