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استعدادات وخطط تنظيمية خاصة بالزيارة الأربعينية

26 يوليو 2026 - 08:48
رمز الخبر: 1845083
استعدادات وخطط تنظيمية خاصة بالزيارة الأربعينية

استقبل محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في ديوان المحافظة، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، يرافقه رئيس اللجنة الخدمية علي رزوقي، ورئيس لجنة النقل الشيخ سامي المسعودي لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وصل مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، إلى كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

وقال مكتب القائد العام في بيان "محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي استقبل، في ديوان المحافظة، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، يرافقه رئيس اللجنة الخدمية علي رزوقي، ورئيس لجنة النقل الشيخ سامي المسعودي".

 وأضاف ان "ذلك جاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية لضمان انسيابية تنفيذ الخطط وتوفير أفضل الخدمات للزائرين".

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