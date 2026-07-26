استعدادات وخطط تنظيمية خاصة بالزيارة الأربعينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وصل مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، إلى كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

وقال مكتب القائد العام في بيان "محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي استقبل، في ديوان المحافظة، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، يرافقه رئيس اللجنة الخدمية علي رزوقي، ورئيس لجنة النقل الشيخ سامي المسعودي".

وأضاف ان "ذلك جاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية لضمان انسيابية تنفيذ الخطط وتوفير أفضل الخدمات للزائرين".

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