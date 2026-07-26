قرب افتتاح مشروع طريق الزائرين "يا حسين" لحركة المواكب الحسينية والزوار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت محافظة بغداد، عن الموعد النهائي لإنجاز وافتتاح مشروع طريق الزائرين "يا حسين"، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لتهيئة الطرق والمشروعات الخدمية بالتزامن مع اقتراب الزيارة الأربعينية.

وأكدت المحافظة في بيان رسمي أن الأعمال الميدانية في مشروع طريق الزائرين (يا حسين) تُجرى على قدم وساق، مشيرةً إلى أنه سينجز بالكامل خلال 72 ساعة ليتم افتتاحه رسمياً أمام حركة المواكب الحسينية والزائرين قبل انطلاق الذروة الأربعينية.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للإجراءات الميدانية التي أعلنت عنها قيادة عمليات بغداد يوم الإثنين الماضي، والتي تضمنت قطع الطريق الممتد من "تقاطع الجسور وصولاً إلى أقواس بغداد" لغرض إجراء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الشاملة، لضمان انسيابية حركة السير وسلامة الزائرين.

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