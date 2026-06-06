فيديو | يوم عرفة؛ فرصة المتخلفين عن ليالي القدر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يوم عرفة هو أحد أعظم فرص العبودية والرجوع إلى الله تعالى؛ إنه اليوم الذي يستطيع فيه المتخلفون عن ليالي القدر أن يلحقوا بركب أهل المعرفة ويبلغوا المنازل الرفيعة. أوصى علماء الأخلاق الإنسان بأن يبدأ من زوال شمس يوم عرفة في محاسبة النفس، والتوبة، والدعاء، والمناجاة مع ربه، وألا ينسى الآخرين من الدعاء الصالح. فكما ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام): "إن الإنسان إذا دعا لأخيه المؤمن استجيب له، ووكّل الله به ملكاً يقول: ولك مثل ذلك"، بل ورد أن الله تعالى يعطيه مئة ألف ضعف ما دعا به لغيره.