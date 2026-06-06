أهالي جبل عقيل السورية يطالبون بطرد قوات تركية من المنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ يواصل أهالي جبل عقيل، في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا، حَراكهم السِّلمي للأسبوع الثامن على التوالي، مطالبين باستعادة منازلهم وأراضيهم، التي سيطر عليها الاحتلال التركي.

ورفع المتظاهرون لافتاتٍ تطالب بطرد القوات التركية من المنطقة، وتؤكد تمسُّكَهم بحقهم في العودة إلى ممتلكاتهم، إلى جانب تعويضهم عن الخسائر والأضرار، التي لحقت بهم خلال السنوات الماضية.

وقال سكانُ جبل عقيل، إن قضيتَهم لا تزال عالقةً منذ سنوات، مؤكدين مواصلةَ تنظيم فعالياتهم الاحتجاجية، للتعبير عن مطالبهم وإيجاد حلٍّ عادلٍ لقضيتهم.

وبحسب أهالي جبل عقيل، لم تتخذِ الحكومةُ حتى الآن، أي إجراءاتٍ عمليةٍ تضمن عودتهم إلى ممتلكاتهم، أو تعويضَهم عن الأضرار والخسائر التي تكبّدوها.

.....................

انتهى / 323