استهداف الأسطول الأمريكي الخامس بالصواريخ والمسيّرات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان: في وقت متأخر من الليلة الماضية، استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية بمقذوف جوي بالقرب من مضيق هرمز، ما أدى إلى تعرض الناقلة لأضرار في منطقة غرفة المحركات.

وردًا على هذا الاعتداء وانتهاك قواعد المرور في مضيق هرمز، استهدفت صواريخ القوات البحرية التابعة للحرس الثوري سفينةً تابعة للعدو الأمريكي الصهيوني تُدعى بانايا.

وفي اعتداء جديد، استهدف العدو الأمريكي برج اتصالات تابعًا للحرس الثوري جنوب جزيرة قشم بمقذوفاته الجوية، وردًا على هذا الاعتداء تعرضت قاعدتهم الجوية ومركز مروحياتهم في إحدى دول المنطقة، وكذلك مركز الأسطول البحري الأمريكي الخامس، لهجمات صاروخية وبالمسيّرات نفذتها قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري.

لقد حذرنا سابقًا من أن أي اعتداء سيُقابل برد مختلف وأكثر شدة، وقد تصرفنا على هذا الأساس. وينبغي أن تكون هذه الردود بمثابة درسٍ وعبرة.

ونؤكد مجددًا أن الإخلال بأمن مضيق هرمز ستكون له عواقب باهظة على الجيش الأمريكي المعتدي.

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