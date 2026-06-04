المقاومة الاسلامية اللبنانية تصور قلعة شقيف وتربك حسابات العدو الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقر "راديو كول حي" الإسرائيلي بأن "خطر المحلّقات في جنوب لبنان يرتقي درجة تكنولوجية ويثير قلقاً شديداً في المؤسسة الأمنية والعسكرية".

ووصف الراديو مقطع الفيديو الذي نشره حزب الله لقلعة الشقيف بأنه "استثنائي".

وقال: "بعدما نشر حزب الله توثيقاً لمحلّقة فوق قلعة الشقيف، أقر الجيش الإسرائيلي لأول مرة بأنه على علم بقدرات الرؤية الليلة للمنظمة، ويحقق في الموضوع، إلى جانب إفادات عناصر من لواء غولاني عن محلقة متفجرة انفجرت بالقرب منهم خلال ساعات الليل".

وكان حزب الله قد نشر فيديو يظهر تحليقاً استطلاعياً ليلياً بالتصوير الحراري لمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة فوق قلعة الشقيف التاريخيّة ومحيطها.

ويظهر الفيديو خلو القلعة من الجنود الإسرائيليين، وعلّق الإعلام الحربي قائلاً: جئنا ولم نجدكم. ما يعني أنّ حديث الإسرائيلي عن السيطرة الكاملة على القلعة والتمركز فيها لا يعني سوى الترويج لـ"نصر وهمي"، وهذا يعني أيضاً أنّ المقاومة لا تجعله يستقرّ في أيّ مكان بسبب عملياتها المتلاحقة وما تلحقه به من خسائر.

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