تقرير مصور/ الدعوة الى إعادة قراءة سيرة الإمام الحسن (ع) وفق مناهج علمية رصينة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) أُقيم برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، ونظمه مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة، بالتعاون مع الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن (عليه السلام) وكلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية وجامعتي الكفيل والعميد، ومركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، ومركز الكفيل للترجمة.