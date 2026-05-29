الكيان الصهيوني يستهدف مركزا صحيا في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ذكرت مصادر إخبارية اليوم الجمعة عن خرق لوقف إطلاق الناق، وعن غارة جوية شنها الكيان الصهيوني على مركز الصحة والعلاج في بلدة "دير قانون النهر" جنوب لبنان.

وتشير التقارير إلى أن طائرات حربية تابعة للكيان الصهيوني المعتدي قصفت مدينة "النبطية" وبلدتي "كفررمان" و"شوكين" في جنوب لبنان.

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على النبطية

أفادت قناة "الميادين" الإخبارية أيضاً باستمرار الغارات الجوية للكيان الصهيوني على بلدتي "كفررمان" و"حبوش" و"ميفدون" ومنطقة "كفرجوز" في قضاء النبطية جنوب لبنان. وجاء في التقرير أن بلدتي "كفرتبنيت" و"شوكين" تعرضتا لغارة جوية، كما تعرضت تلال "الطاهر" جنوب البلاد لقصف مدفعي.

هجوم بطائرة مسيرة للكيان الصهيوني على بلدة "معروب" جنوب لبنان

كما أفادت مصادر إخبارية عن هجوم بطائرة مسيرة للكيان الصهيوني على بلدة "معروب" جنوب لبنان. وتشير التقارير إلى أن الكيان الصهيوني لا يزال يواصل هجماته الوحشية على مختلف مناطق لبنان.

غارة جوية إسرائيلية على "عين قانا"

أفادت مصادر محلية لبنانية أيضاً عن غارة شنتها طائرات حربية تابعة للكيان الصهيوني المعتدي على بلدة عين قانا جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني: "منذ الثاني من مارس وحتى الآن، استشهد أكثر من 3 آلاف شخص، من بينهم 200 مسعف".

وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة: "لا يوجد ممر آمن لوصول المسعفين إلى الجرحى نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية". كما أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني أن 4 مستشفيات في جنوب البلاد خرجت عن الخدمة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في إحصائية جديدة لضحايا العدوان الصهيوني على أراضيها: "أسفر العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الثاني من مارس عن 3,324 شهيداً و10,027 جريحاً".

الجيش الإسرائيلي يطالب بتكثيف الهجمات على لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش أوصى القادة السياسيين بتكثيف الغارات الجوية والبرية في لبنان.

وأضافت هذه المصادر أنهم قلقون من أن تمارس أمريكا قريباً ضغوطاً على إسرائيل لوقف هجماتها على لبنان.

......

انتهى/ 278