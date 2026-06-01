أويسي: إذا كانت الصلاة في الشوارع خطأ، فيجب حظر جميع المواكب الدينية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ زعم رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند (AIMIM)، أسد الدين أويسي، يوم الجمعة، أن القضايا المتعلقة بالأعياد والصلاة تُثار عمدًا لاستهداف المسلمين، مؤكدًا أن المجتمع لن يتخلى عن الصلاة. وفي كلمة ألقاها في فعالية بمناسبة عيد الأضحى، قال أويسي: "كلما اقتربت أعياد مثل عيد الأضحى أو رمضان، يبدأون بإثارة المشاكل". وتساءل: "مشاكل مع الأذان، مشاكل مع الصلاة، ما الذي أصابكم؟"، مُذكّرًا بأن علماء الدين الإسلامي ناضلوا ضد البريطانيين من المساجد وأصدروا فتاوى في سبيل النضال.

وأضاف: "شخصيات مثل العلامة فضل الحق خيرابادي والعلامة كيفي، ومئات الآلاف من هؤلاء العلماء ضحوا بأرواحهم. واليوم، تُلقّنوننا المحاضرات، وتُثيرون الجدل حول الأذان والصلاة". قارن أويسي الأمر بالمواكب الدينية، قائلاً إن الطرق تُغلق خلال رحلات الحج من أوتاراخاند إلى دلهي، وتُنصب الخيام، لكن "لا مشكلة لديكم في ذلك". وعن أداء الصلاة في الشوارع، قال إنها تُقام فقط في صلاة الجمعة أو عيد الفطر، وليس بشكل يومي. وأضاف: "في الهند، تُقام احتفالات جميع الأديان في الشوارع، أليس كذلك؟ أنتم لا ترونها، بل تتجاهلونها".

وأضاف أنه مهما حدث، لن يتخلى المسلمون عن الصلاة. وقال إنه التقى بمراهقين أخبروه أنهم قرروا، بعد مشاهدة التغطية التلفزيونية، الصلاة بانتظام في المساجد. واتهم أويسي بازدواجية المعايير، قائلاً إن الناس لا يعترضون على خطابات رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لكنهم يعترضون على الأذان والصلاة. كما تساءل عن القيود المفروضة خلال الأعياد الهندوسية على بيع البيض واللحوم والدجاج، متسائلاً: "أي نوع من القوانين هذا؟". قال: "كراهيتكم موجهةٌ حصراً للمسلمين. وكراهيتكم تُظهر بوضوح رغبتكم في قمع أتباع هذا الدين وتهميشهم، وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية". وأشار عويسي إلى أحداث سابقة، منها بوابة تركمان، ومليانا، وهاشمبورا، ونيللي، قائلاً إن المسلمين نجوا رغم المجازر. وأضاف: "لا تفعلوا هذه الأشياء. لن يرحل أحد، ولن تكون هناك هجرة ثانية. إن أردتم القضاء علينا، فبإمكانكم ذلك؛ وإن أردتم أن تكونوا طغاة، فكونوا كذلك، لكننا لن نرحل من هنا. هذا البلد لنا، وسيبقى لنا". واستشهد عويسي بالمادة 25 من الدستور المتعلقة بالحرية الدينية، ودعا إلى اتساق القيود. "تذكروا المادة 25. إذا كان أداء الصلاة في الطريق خطأً، فمن الخطأ أيضاً أن تُقام احتفالات جميع الأديان في الشوارع. إذا قلتم إنه يجب إغلاق محلات بيع اللحوم خلال عيد أحدهم، فأغلقوا محلات بيع الخمور لمدة 30 يوماً من رمضان. أغلقوا محلات بيع الخمور لمدة 30 يوماً"، هكذا قال.