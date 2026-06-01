مهاجرون يحاولون الفرار إلى بنغلاديش وسط مخاوف من حملة قمع هندية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ احتضنت السيدة حسينة بيبي ابنتها الجائعة البالغة من العمر أربع سنوات بينما كانت تنتظر عند معبر حدودي بين الهند وبنغلاديش، محاولةً المغادرة وسط مخاوف متزايدة من حملة قمع هندية ضد المهاجرين غير الشرعيين. وقالت الشرطة إنها من بين مئات البنغلاديشيين الذين تجمعوا على مدى يومين في حكيمبور بولاية البنغال الغربية الهندية، على أمل العودة إلى بلادهم مع تشديد السلطات لإجراءات إنفاذ القانون في ظل حكومة الولاية الجديدة. وكان حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد فاز بالسلطة في ولاية البنغال الغربية في وقت سابق من شهر مايو/أيار، متعهدًا بـ"كشف المهاجرين غير الشرعيين وحذف بياناتهم وترحيلهم". ويؤكد هذا التدفق المتزايد قلقًا متزايدًا بين مجتمعات المهاجرين - الذين يفتقر الكثير منهم إلى الوثائق اللازمة - حيث حذرت منظمات حقوق الإنسان من عمليات طرد قسري وحماية قانونية محدودة.

ويعيش الكثيرون في وضع غير مستقر، عالقين بين الضغوط الهندية للمغادرة ورفض بنغلاديش استقبالهم دون إثبات رسمي للجنسية. وقد عبر العديد منهم النهر في محاولة يائسة للعودة، على الرغم من أن حجم النزوح لا يزال غير واضح. في الأسبوع الماضي، أمرت سلطات ولاية البنغال الغربية بإنشاء "مراكز احتجاز" للأجانب الذين تم القبض عليهم، بمن فيهم بنغلاديشيون وروهينغيا، مما أثار قلقًا بالغًا بين نحو 35 مليون مسلم في الولاية. وقالت السيدة حسينة، البالغة من العمر 45 عامًا، والتي عملت في مواقع بناء في كلكتا بعد دخولها الهند قبل ست سنوات: "طُلب منا المغادرة فورًا، وإلا ستتخذ الحكومة إجراءات صارمة". وأضافت: "جئنا إلى هذه المدينة بحثًا عن عمل. والآن نريد العودة إلى بنغلاديش، لكننا لا نعلم ما ينتظرنا هناك". وحاول زوجها إطعام طفلهما بقايا الخبز بينما كانت العائلات تتكدس في مبنى غير مكتمل بالقرب من مركز الاحتجاز، وبعضهم لم يحصل على طعام كافٍ لأيام. وجاء هذا التدفق المفاجئ بعد انتشار خبر بين الجاليات المهاجرة مفاده إمكانية العبور إلى بنغلاديش من حكيمبور، التي تبعد حوالي 80 كيلومترًا شرق كلكتا.