إقامة مؤتمر بعنوان "من الإمام الخميني حتی الإمام خامنئي الشهيد" في أرمينيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ من المقرر عقد مؤتمر بعنوان "من الإمام الخميني (رحمه الله) إلى الإمام خامنئي الشهيد: استمرارية خطاب المقاومة" في أرمينيا. ووفقًا لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، وتزامنًا مع ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإمام الخميني (رحمه الله)، وتخليدًا لذكرى المرشد الشهيد، آية الله السيد علي خامنئي، سيُعقد المؤتمر في أرمينيا يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو/حزيران.

وسيُنظم المؤتمر بالتعاون مع مجموعة من الطلاب، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والمثقفين والمتخصصين في الدراسات الإيرانية وطلاب الجامعات. ويهدف المؤتمر إلى دراسة مفاهيم المقاومة، وخطاب المقاومة، وقوة المقاومة وسلطتها، ضمن المنظومة الفكرية للإمام الخميني (رحمه الله) والمرشد الشهيد. وسيُعقد هذا البرنامج في كلية الدراسات الشرقية بالجامعة السلافية. قاد آية الله روح الله موسوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، الثورة الإسلامية الإيرانية عام ١٩٧٩، التي أدت إلى الإطاحة بشاه إيران المدعوم من الولايات المتحدة. وُلد عام ١٩٠٢، ونشأ ليصبح الزعيم الرمزي لنضال الشعب الإيراني في سبعينيات القرن العشرين ضد الاستبداد الملكي الذي دام قرونًا. توفي الإمام الخميني في ٣ يونيو ١٩٨٩، عن عمر ناهز ٨٧ عامًا. استُشهد قائد الثورة الإسلامية السابق، آية الله السيد علي خامنئي، في غارات أمريكية إسرائيلية في ٢٨ فبراير ٢٠٢٦.