آية الله رمضاني: استشهاد تلامذة ميناب وثيقة على مظلومية إيران وشعبها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، في ندوة «القائد الشهيد وتأملات في استشهاد أطفال ميناب الأبرياء»، وألقى كلمة بالمناسبة.

وأكد فضيلته في كلمته أن القائد الشهيد الإمام الخامنئي استلهم نهجه من القرآن الكريم وتعاليم أهل البيت (ع)، وتميز بمنظومة فكرية وأخلاقية متكاملة جعلته من أبرز قادة العالم الإسلامي. وأشار إلى أن الإمام الشهيد دعا إلى نصرة المظلومين ومواجهة الظالمين، وعاش حياة زاهدة رغم توفر الإمكانات، مقدماً نموذجاً يحتذى به في القيادة والالتزام الديني.

وتناول آية الله رمضاني الأحداث الأخيرة، معتبراً أن استشهاد 168 تلميذاً بريئاً في مدرسة «شجرة طيبة» بمدينة ميناب يمثل جريمة كبرى تكشف حجم المظلومية التي يتعرض لها الشعب الإيراني.

وأضاف أن دماء هؤلاء الأطفال، كما دماء شهداء كربلاء، ستبقى شاهداً على الظلم وستسهم في إيقاظ الضمائر وكشف حقيقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء.

وشدد سماحته على أن هذه الأحداث أسهمت في تعزيز وعي الشعوب ورفضها للهيمنة والعدوان، داعياً إلى مواصلة «جهاد التبيين» ونقل الحقائق للرأي العام العالمي. كما أكد أن صمود الأسر واستمرار نهج الشهداء يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات.

وشهدت الندوة مداخلات من شخصيات دينية من كينيا والعراق وأنغولا والسنغال، أكدت أن فكر القائد الشهيد ما زال حياً ومؤثراً، وأن الدفاع عن الأطفال الأبرياء ومواجهة الإرهاب والظلم يمثلان مسؤولية إنسانية مشتركة، داعين إلى تعزيز الوعي والتضامن مع الشعوب المظلومة في مختلف أنحاء العالم.

