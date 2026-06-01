صور للأقمار الصناعية عن حجم الأضرار التي لحقت بقواعد أمريكا في 8 دول

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أظهرت هذه الصور أن الأضرار طالت أنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، وطائرات التزود بالوقود، وحظائر الطائرات، ومرافق تخزين الوقود، وأماكن إقامة الجنود الامريكيين، مما أسفر عن خسائر تُقدّر بملايين الدولارات.

كما أوضحت التحليلات أن حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت العسكرية الأميركية في دول الخليج الفارسي الست، بالإضافة إلى العراق والأردن، أكبر بكثير مما كان معروفاً أو معلناً عنه سابقاً.

وفي هذا السياق أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن هذه الصور أظهرت تعرض 20 قاعدة عسكرية أميركية لأضرار بالغة.

وأجرت الاذاعة تحليلاً لصور أقمار صناعية بهدف تقييم حجم الأضرار التي خلفتها الهجمات الإيرانية ضد أهداف في ثماني دول في الشرق الأوسط، ضمن الرد الإيراني على العدوان الصهيو-امريكي.

ووفق تقرير الهيئة، بعض المحللين يعتقدون أن عدد المنشآت العسكرية الأميركية التي استهدفتها إيران قد يكون أكبر من 20 منشأة.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير لشبكة «ABC News» أن الميزانية الدفاعية القياسية التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعام 2027، والبالغة 1.5 تريليون دولار، قد لا تكون كافية لسد الفجوة التي خلّفتها الحرب الأخيرة على إيران في الترسانة العسكرية الأميركية.

وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون المالية، جولز جي هيرست، قد صرّح أمام الكونغرس في 12 أيار الماضي بأن التكلفة الإجمالية للحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران بلغت حتى ذلك التاريخ نحو 29 مليار دولار.

