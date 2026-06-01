وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد غريب‌آبادي اليوم الاثنين في تصريح ان «لمضيق هرمز دولتان ساحليتان، هما إيران وعُمان. وهاتان الدولتان تملكان حق ممارسة السيادة على مياههما الإقليمية».

وأضاف مساعد وزيرالخارجية «في ظروف الحرب، حددت إيران أنظمة جديدة للتحكم في عبور السفن، ولن تسمح لأي دولة بالتدخل».

وتابع قائلاً: «يجب أن تكون أي ترتيبات منسقة مع عُمان. وقد أحرزنا تقدماً جيداً في المشاورات، وتقبل عُمان حقها السيادي».

كما أشار غريب‌آبادي إلى أن «الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بتهديدها لعُمان. وقد طلبنا من عُمان ألا تستسلم للتهديد، وأن تمارس سيادتها في زمن السلم».

