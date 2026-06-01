  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

غريب‌آبادي يؤكد عدم السماح لأي تدخل أجنبي في مضيق هرمز

1 يونيو 2026 - 14:40
رمز الخبر: 1821214
غريب‌آبادي يؤكد عدم السماح لأي تدخل أجنبي في مضيق هرمز

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت أنظمة جديدة لتنظيم عبور السفن، مؤكداً رفض أي تدخل خارجي في شؤون المضيق.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد غريب‌آبادي اليوم الاثنين في تصريح ان «لمضيق هرمز دولتان ساحليتان، هما إيران وعُمان. وهاتان الدولتان تملكان حق ممارسة السيادة على مياههما الإقليمية».

وأضاف مساعد وزيرالخارجية «في ظروف الحرب، حددت إيران أنظمة جديدة للتحكم في عبور السفن، ولن تسمح لأي دولة بالتدخل».

وتابع قائلاً: «يجب أن تكون أي ترتيبات منسقة مع عُمان. وقد أحرزنا تقدماً جيداً في المشاورات، وتقبل عُمان حقها السيادي».

كما أشار غريب‌آبادي إلى أن «الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بتهديدها لعُمان. وقد طلبنا من عُمان ألا تستسلم للتهديد، وأن تمارس سيادتها في زمن السلم».
..................
انتهى/ 278

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha