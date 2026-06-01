إصدار كتاب (شرح مشيخة تهذيب الأحكام) للمحدّث محمد العلويّ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت الهيأةُ العُليا لإحياء التراث في العتبة العبّاسيّة المقدّسة، كتاب (شرح مشيخة تهذيب الأحكام) للمحدّث الميرزا محمّد أشرف العلويّ العامليّ، المتوفّى عام (1133هـ أو 1145هـ).

وأشرف على إصدار الكتاب مَركَزُ الشيخ الطوسيّ للدراساتِ والتحقيق التابع للهيأة، وهو من تحقيق وتعليق العلّامة المحقّق الشيخ محمّد عيسى البنّاي، ومراجعة المركز.

وقال عضو اللجنة العلميّة في المركز السيد محمّد الزين العامليّ: إنَّ "الكتاب يُعدّ أحد أعمدة الحديث وأركان مدارك استنباط الحكم الشرعيّ، فهو أحدُ الكتب الأربعة التي عليها مدارُ الفقه والاستنباط، وقد عكف عليه أعلامُ الإماميّة روايةً ومدارسةً وشرحًا لأسانيده ومتونه".

وأضاف، أنّ "الكتاب خَصّ جملةً من أعيان مشيخة تهذيب الأحكام بعناية التوضيح والشرح؛ لما لها من فوائد رجاليّة لا تخفى على الخبير"، مبيّنًا أنّ هذا الإصدار هو الأوّل من سلسلة شروح تهذيب الأحكام.

