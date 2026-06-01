المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة عسكرية صهيونية تُسفر عن إصابات 6 بينها خطيرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، خبر 6 إصابات، بينهم 3 في حالة خطيرة، في استهداف قاعدة عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، من جراء هجمات بمسيرات أُطلقتها المقاومة الإسلامية.

كما أشارت إلى إصابة قاعدة عسكرية في شمال "هعيمك" (مرج بن عامر).

وبهذا الحدث، تؤكد مسارات الأحداث على جبهة جنوب لبنان، أنّ كل التوغلات الإسرائيلية حتى الآن، لم تنجح في التأثير على قدرات المقاومة في إطلاق المسيرات والصواريخ، لا داخل جنوب لبنان، ولا داخل كيان الاحتلال.

وقال الإعلام الإسرائيلي: "منذ الساعات الأولى التي دوّت فيها صفارات الإنذار في بلدات الشمال، في الصباح، يمكن القول إن إنذاراً كان يُسمع تقريباً كل 25 دقيقة"، مضيفاً: "نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 14 جولة إنذار اليوم، في أكثر من ثلاثين بلدة وموقعاً مختلفاً، بما في ذلك عكا التي سُمع فيها الإنذار للمرة الأولى منذ 3 أسابيع".

كما صدرت إنذارات مسبقة في منطقة "الكريوت، من دون أن يطرأ أي تغيير إضافي على تعليمات "قيادة الجبهة الداخلية"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

ووسعت المقاومة الإسلامية في لبنان، منذ صباح السبت، من نطاق استهدافاتها في شمال فلسطين المحتلة، وزادت من وتيرة النيران، حيث طالت هجمات المقاومة مدن صفد ونهاريا، ومستوطنة كريات شمونة، وقاعدة ميرن للمراقبة الجوية، التابعة لـ"جيش" الاحتلال، وذلك رداً على توسع العدوان الإسرائيلي واعتداءاته التي أدت إلى استشهاد وإصابة المدنيين في جنوب لبنان.

