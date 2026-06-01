إصابة مدني في ريف القنيطرة برصاص جيش الاحتلال الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وكالة “سانا” التابعة لحكومة الشرع المؤقتة إن شابًّا من أبناء قرية “صيدا الجولان” بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات إسرائيلية.

وأوضحت الوكالة أن الشاب تعرّض لإطلاق نار خلال وجوده في منطقة “وادي الرقاد” بريف درعا، فيما لم تُذكر أي أسباب واضحة لإطلاق النار عليه.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات “الأندوف” التابعة للأمم المتحدة أسعفت الشاب بُعَيْدَ الحادثة، ونقلته إلى أحد المستشفيات في ريف المحافظة.

هذا وسبق أن أعلنت “سانا” عن تسجيل توغلات عديدةٍ لقواتٍ إسرائيلية في منطقة وادي الرقاد، دون أن تقوم تلك القوات بأي عمليات اعتقال أو تفتيش هناك.

.....................

انتهى / 323