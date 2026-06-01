الحج كفرصة للتعريف بأهل البيت: نظرة في حج الإمام زين العابدين والشبلي عليهما السلام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ الحج هو أكبر تجمع إسلامي سنوي، حيث تلتقي الأمة بمختلف أعراقها وألسنتها ومذاهبها، وترفع صوتها بـ "لبيك اللهم لبيك". لكن الهدف من هذا الملتقى الإلهي لا يقتصر على أداء المناسك فقط، بل يتعداه إلى المضمون الفكري والعقائدي الذي يرافقها.

أولى أهل البيت (عليهم السلام) هذا الموسم اهتمامًا خاصًا، فحوّلوه من مجرد طقوس إلى منصة للتعريف بمكانتهم، وإثبات براءتهم وطهارتهم التي نص عليها القرآن (آية التطهير) وأكدتها السنة النبوية (حديث الكساء). في ظل الظروف السياسية القاسية بعد واقعة الطف، أصبح الحج بمثابة ميكروفون عملاق لمن لا يملكون غيره.

في هذه الورقة، نستعرض نموذجين فريدين:

1. الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين (ع)، الذي حوّل حجه إلى إعلان براءة سياسي وفضح لانحراف السلطة الأموية.



2. الشبلي (أبو بكر الجنيد)، الزاهد المتصوف الذي جسّد في حجه معنى الطهارة الباطنية والولاء لآل البيت (ع) بأسلوب تربوي رمزي.

بين هذين النموذجين، نرى كيف يمكن للحج أن يكون وسيلة للتعريف بأهل البيت من خلال البراءة والطهارة.

أولاً: حج الإمام السجاد زين العابدين (ع) – إعلان براءة في ذروة الانكسار

السياق التاريخي: تحدٍ بعد الطف

بعد استشهاد الإمام الحسين (ع) في كربلاء، عمل الأمويون على تشويه صورة آل البيت وطمس فضائلهم، وفرضوا رقابة شديدة على كل من يروي حديثًا أو فضيلة لهم. في هذا الجو الخانق، خرج الإمام زين العابدين (ع) من سجن العبيدية متجهًا إلى الحج، ليس لحج عادي، بل لخوض معركة تعريف مفتوحة.

التلبية كصيحة سياسية

يُروى أن الإمام كان يلبي بصوت خافت جدًا حتى لا يسمعه الناس، وعندما سُئل: "يا ابن رسول الله، لماذا لا ترفع صوتك بالتلبية كغيرك؟" أجاب: "أخاف أن أسمع من يجيبني غير الله" (في إشارة إلى من اتخذوا من دون الله أولياء). كان قصده كشف تزييف الحكام لدين الله واستغلالهم اسم الحج لتطبيع الحكم الأموي.

أشهر مواقفه: التوقف عند الحجر الأسود

في حجه المشهور، استلم الإمام الركن، ثم استدار وتوجه إلى الناس قائلاً: "أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى وزمزم، أنا ابن من حملت به فاطمة وأرضعته ثديها، أنا ابن من بكته الملائكة..." وأخذ يعدد مناقب أهل البيت واحدًا تلو الآخر. فانفجر الحجاج بالبكاء، وكادت الفتنة تقع، حتى همّ والي مكة بإلقاء القبض عليه، لكن هيبته منعته.

هذه الخطبة كانت تعريفًا صريحًا بأهل البيت وبراءتهم مما نسب إليهم من خروج على الحكم الشرعي، وإثباتًا أن طهارتهم ليست مجرد شعار، بل حقيقة تجسدت في الصبر على المصاب.

دروس من حجه (ع)

- الحج منبر إعلامي: أظهر كيف يستخدم الإمام الأماكن المقدسة (الحجر الأسود، عرفة، المزدلفة) لتوجيه رسائل عقائدية.

- الموازنة بين الخوف والتبليغ: لم يتقاعس عن الواجب رغم الخطر، لكنه اختار الأسلوب الحكيم (التلبية الخافتة كإشارة، والخطبة العلنية كتصريح).

- الطهارة هنا طهارة النسب والهدف: برهن أن الظلم لا يمس عصمتهم، وأن الظاهر قد يكون مهتوكًا لكن الباطن طاهر.

ثانيًا: شبلي – الحج كتصوف وإعلان ولاء

من هو شبلي؟

أبو بكر الجنيد الشبلي (247-334 هـ)، أحد كبار متصوفة بغداد وزهادها، عُرف بشطحاته وغرائبه لكن بقلب متيم بأهل البيت. سُجن بسبب دفاعه العلني عن حق علي (ع) في الخلافة، مما يجعله نموذجًا فريدًا في التعريف بالعترة بلسان الزهد لا السيف.

شبلي في عرفة: حج الانقطاع

أشهر حكاياته في الحج: حين وقف بعرفة ممسكًا بطرف ردائه، وأخذ ينادي بصوت عالٍ: "يا رب، من عرفك فما ذنبه؟ ومن طلبك فما خطؤه؟ ومن دقّ بابك فما جرمه؟". فقال له الناس: "يا شبلي، أهكذا الوقوف؟ أين التلبية؟ أين التكبير؟" فأجاب: "تركتم الأصول وتعلقتم بالفروع. الحج أن تمحى حدودك وتفنى ذاتك".

وهنا يكمن التعريف بأهل البيت بطريقة غير مباشرة: فهو يُعلّم أن الطهارة (التي هي صفة أهل البيت) لا تكون بتقشعر الأبدان فقط، بل بصفاء الباطن. وكلما كان الباطن أشبه بطهارة فاطمة وأهلها، كلما كان الحج مقبولاً.

شبلي والولاء العلوي في موسم الحج

كان الشبلي إذا دخل مكة، تجنب الازدحام لكنه كان يقف أمام قبر عبد المطلب، ويقول: "هذه أصول الكرام، فكيف بفروعهم؟". كما كان يحكي في مجالسه بعد الحج عن مظلومية فاطمة الزهراء (ع) وسلبها فدك. وهكذا حوّل الحج إلى مقدمة لسلسلة وعظية طوال العام عن أهل البيت.

- الفرق بينه وبين الإمام السجاد: الإمام علن باسمه ونسبه، أما الشبلي فعرف بالأهلية القلبية للطهارة ثم ربطها بأهل البيت.

نموذج يحتذى به للمسلم اليوم

الشبلي يثبت أن التعريف بأهل البيت لا يحتاج لمنبر سياسي، بل يمكن أن يكون عبر السلوك والأخلاق. كل مسلم يطهر قلبه ويخلص ولاءه هو "موسم حي" للتعريف بآل محمد (ص).

ثالثًا: تحليل مقارن واستراتيجي

المعيار -الإمام السجاد (ع) - الشبلي

الطريقة - سياسية تصريحية (كشف زيف الأمويين) - روحية رمزية (الدعوة لصفاء الباطن)

الرسالة - أنا ابن الطاهرين، وهذا هو الثقل الأصغر - الطهارة الحقيقية هي ما في قلبي مثل آل البيت

الخطر - عالٍ جدًا (كان مراقبًا) - متوسط (تجنب التصريح السياسي المباشر)

الأثر - فوري: إجهاش الحجاج بالبكاء - تراكمي: بناء محبة في النفوس عبر الزمن

وسيلة التعريف - خطب علنية، ذكر النسب، تلاوة آيات التطهير - حكايات شطحية، مواقف سلوكية، مواعظ بعد الحج

القاسم المشترك:

كلاهما استشعرا أن الحج فرصة ذهبية لا تعوض. كلاهما جعلا من "طهارة الباطن" المدخل إلى التعريف بالعترة الطاهرة. كلاهما علما أن الناس في الحج أكثر استعدادًا لتلقي الرسائل الإيمانية.

الخاتمة: الدروس المستفادة اليوم في حجنا المعاصر

بعد استعراض حج الإمام السجاد زين العابدين وشبلي، نستخلص حقائق مهمة لحجنا الافتراضي والفعلي:

1. الحج ليس مجرد مناسك جسدية: بل هو موسم للتعريف بمنهج الله وصفوته من خلقه. من حج فلم يعرف أهل البيت، كمن بنى مسجدًا على قارعة الطريق وترك المحراب خاويًا.

2. طهارة أهل البيت نموذج، لا شعار: كل مسلم مطالب أن يطهر قلبه بما يقربه إلى الله، وأن أقصر طريق لذلك هو حب العترة النبوية.

3. ندوة افتراضية مثل الحج: اليوم، كما حوّل الأئمة الحج إلى منصة تعريف، يمكننا نحن باستخدام وسائل التواصل، الأفلام الوثائقية، البودكاست، والكتيبات الإلكترونية، أن نحقق نفس الدور: التعريف بمدرسة أهل البيت (ع) وتعظيم شعائرهم في كل مكان وزمان.

4. تحدٍ معاصر: علينا أن نصنع "حجاجًا شبليين" اليوم؛ أي زوارًا للبيت الحرام قلوبهم معلقة بأهل البيت، ويعرّفون بهم بأخلاقهم قبل ألسنتهم.

التوصيات

1. إصدار كتيب رقمي بعنوان "سيرة أهل البيت (ع) في الحج" يُوزع مجانًا بلغات متعددة على الحجاج الافتراضيين قبل موسم الحج.

2. تنظيم جلسات افتراضية تحكي قصص حج الأئمة (ع) بأسلوب قصصي جذاب (أنيميشن، تمثيل صوتي).

3. الاستفادة من هاشتاجات الحج العالمية (#الحج, #Hajj2025) لنشر فضائل أهل البيت (ع) في تلك الأيام.

4. إقامة معرض افتراضي يحاكي "حج الإمام السجاد"(ع) بصور بانورامية لأماكن وقوفه وخطبه.

ختامًا: الحج الذي لا يُعَرَّف فيه بأهل البيت(ع)، حج ناقص الأجر. والمسلم الذي لا يتذكر في عرفات أنّ هناك إمامًا طاهرًا ظُلم هو كمن وقف ولم يلبّ نداء الله حق النداء. فاجعل حجك، حقيقياً كان أو روحياً، موسمًا للبراءة من الظالمين، والولاية للطاهرين، واقتداءً بالإمام زين العابدين (ع) والشبلي قدس الله أسرارهم. والحمد لله رب العالمين.

الشيخ شريف امبالو أبو جعفر بحث وكاتب. ومحلل مدير مركز الإسلامي للأبحاث والتوثيق ورئيس المجلس الاعلي لشيعة أهل البيت (ع) في السنغال

.....................

انتهى / 323