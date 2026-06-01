إقامة ندوة بعنوان «فلسفة الحج من منظور الإمام الخامنئي (رض)»

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامنا مع موسم الحج، نظّمت إدارة الشؤون الدولية في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، بالتعاون مع بعثة القيادة في الحج والزيارة، ندوة افتراضية دولية بعنوان «فلسفة الحج من منظور الإمام الخامنئي (رض)».

وفي هذه الندوة أكد حجة الإسلام والمسلمين غلام حرّ شبيري، إمام جمعة مدينة نوتنغهام البريطانية، أن الحج في فكر الإمام الخامنئي ليس مجرد رحلة أو شعيرة موسمية، بل هو مسيرة روحية وتربوية تهدف إلى الارتقاء بالإنسان وإحداث تحول عميق في سلوكه وحياته. وأوضح أن من أهم دروس الحج الثبات على محور الحق والانتقال من المعصية إلى الطاعة، بما يعزز القيم الإيمانية والأخلاقية لدى الفرد والمجتمع.

ومن جانبها، أشارت مريم الموسوي، رئيسة قسم الشباب في المركز الإسلامي بالسويد، إلى أن الحج يمثل فرصة فريدة لاجتماع الأمة الإسلامية وتوحيد صفوفها، مؤكدة أن جوهر هذه العبادة يتجاوز حدود الزمان والمكان ليحمل رسالة معنوية وإنسانية واسعة. واستشهدت بموقف الإمام الحسين (ع) الذي ترك مناسك الحج لأداء تكليفه الإلهي، في دلالة على أهمية الالتزام بالرسالة والواجب الشرعي.

وتناول حجة الإسلام والمسلمين إسماعيلي، رئيس دائرة أوروبا في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، أبرز محاور رؤية الإمام الخامنئي للحج، ومنها نشر الوعي والمعرفة، وتعزيز التواصل بين المسلمين، وترسيخ الثقة والتعاون الاجتماعي بينهم، مؤكداً أن الحج يشكل منصة حضارية تسهم في تقوية وحدة الأمة الإسلامية وتفعيل دورها في مواجهة التحديات المشتركة.

