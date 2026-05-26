بزشكيان: استعداد القوات المسلحة يضمن الاقتدار الدفاعي للبلاد 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال الرئيس بزشكيان خلال اجتماعه مع قادة ومديري وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة: «لم يتصور العدو قط أن تمتلك القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل هذه القوة الهجومية، والقدرة العملياتية، والجاهزية الاستراتيجية.»

وأكد بزشكيان ان "دعم القوات المسلحة، لا سيما في مجالات المعيشة والرعاية الاجتماعية وتوفير السكن للعاملين، من أهم أولويات الحكومة.» وقال «يُشكل هؤلاء الأفراد، قبل المعدات والأنظمة العسكرية، المحور الرئيسي لقوة الدفاع في البلاد.، ويجب متابعة قضايا ومشاكل أسر الشهداء باستمرار وبشكل دقيق.»

واوضح ان «الوحدة والتماسك الداخلي هما أهم مكونات الاقتدار الوطني والتفوق المستمر في ساحة المعركة.» مضيفا: «إذا ضعفت الجبهة الداخلية ولم يُؤخذ الشعب في الاعتبار عند صنع السياسات، فسيكون من الصعب تحقيق الأهداف الوطنية.»

وتابع رئيس الجمهورية: «لقد سعينا لإعادة دمج الشعب في سياق عملية إدارة البلاد من خلال نهج يركز على الأحياء والمساجد».

واشار الى ان "من أهم أهداف العدو إحداث انقسامات بين المسؤولين وإضعاف تماسك إدارة البلاد».

واردف قائلا: «خلصت دول المنطقة إلى أن الاعتماد على امريكا لتوفير الأمن كان فكرة غير واقعية وغير فعالة».

