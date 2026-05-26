شكارجي: ايران مستعدة للحرب وحددت بنك أهدافها وسيكون الرد قاس وأقوى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي ان الرد الايراني ستكون أشدّ وأقسى وأقوى اذا هاجمنا العدو من جديد.

وقال العميد أبو الفضل شكارجي، في تصريح له: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للحرب، وقد حددت بنك أهدافها في حال شنّت أمريكا والكيان الصهيوني هجوماً جديداً.

وأضاف قائلاً: إن الرد على أي اعتداء جديد سيكون مختلفاً عما كان عليه سابقاً، وسيواجه الأعداء بالتأكيد مفاجآت وتكتيكات جديدة، وإن الهجمات الإيرانية، في حال دخول المنطقة في جولة جديدة من الحرب، ستتجاوز حدود المنطقة، وستكون أشدّ وأقسى وأعنف وأقوى من الحربين السابقتين.

وأكد المتحدث الرسمي الأعلى للقوات المسلحة: إذا اندلعت الحرب مجدداً وتم منع الصادرات الإيرانية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستمنع خروج النفط من المنطقة.

وأضاف العميد شكارجي: إن إيران، بهدف تحقيق الأمن وحماية التجارة والاقتصاد الدوليين، ستدير هذا الممر المائي الحيوي بحزم وعزم لا يلين.

