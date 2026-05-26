حزب الله بدأ اعتماد "استراتيجية عملياتية جديدة تركّز على استهداف قادة جيش الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد تقرير صادر عن معهد "عميت" الإسرائيلي للمعلومات والاستخبارات، صباح اليوم الثلاثاء، بأنّ حزب الله بدأ اعتماد "استراتيجية عملياتية جديدة تركّز على استهداف قادة الجيش الاسرائيلي الناشطين في جنوب لبنان والحدود الشمالية".

"استراتيجية جديدة"

وبحسب التقرير، تعتمد الاستراتيجية الجديدة المُنتهجة من قِبل الحزب على رصد ومتابعة تحرّكات الضباط الإسرائيليين "رفيعي المستوى"، ومحاولة استهدافهم من خلال هجمات مدمجة تستخدم فيها الطائرات المسيّرة والمسيّرات الانتحارية.

واعتبر التقرير أنّ الخطوة تأتي لضرب قدرات التحكّم لـ "جيش الاحتلال"، وتشويش "الأنشطة الميدانية" للقوات، إضافة إلى خلق ضغط مستمر على "منظومات الدفاع الجوي" المنتشرة على طول الحدود.

ووفقاً للبيانات الواردة في البحث، فقد أعلن الحزب خلال الأسبوع الماضي مسؤوليته عن "تنفيذ 136 هجوماً، من بينها 48 هجوماً نُفّذت بواسطة طائرات مسيّرة متفجّرة".

واستهدفت معظم هذه الهجمات قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في مناطق جنوب لبنان، بحسب التقرير، بينما وجّهت بعض الضربات نحو المستوطنات الشمالية وتجمّعات القوات القريبة من الحدود.

"أسراب مسيّرات متعدّدة الاتجاهات"

ويشير التقرير إلى أنّ السمة البارزة خلال الفترة الأخيرة تمثّلت في إدخال أسراب المسيّرات متعدّدة الاتجاهات للتغلّب على "منظومات الدفاع الجوي" وتوسيع نطاق الاختراق لإصابة الأهداف بدقة.

وفي سياق المواجهات الميدانية، أصيب الأسبوع الماضي قائد اللواء "401" بجروح خطيرة، من جرّاء تعرّضه لهجوم بطائرة مسيّرة متفجّرة في جنوب لبنان، كما أسفر الحادث نفسه عن إصابة ضابط آخر برتبة مقدّم في الاحتياط من الفرقة "162" وإصابة جندي احتياط بجروح.

وفي تطوّر عملياتي، بدأ حزب الله باستخدام المسيّرات المتفجّرة المزوّدة بكاميرات حرارية خلال ساعات الليل، حيث رُصد هجوم ليل السبت الماضي في منطقة قرية رأس البياضة أسفر عن إصابة مقاتلين اثنين بجروح متفاوتة، بعد أن كانت هذه الهجمات تقتصر سابقاً على ساعات النهار فقط، بحسب التقرير.

"حزب الله يعمل على رفع كفاءة استخدام المحلّقات"

وفي الإطار عينه، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ حزب الله يعمل، يوماً بعد يوم، على رفع كفاءة استخدام المحلّقات المتفجّرة، ويدير "معركة كسر عظم" مع القوات الإسرائيلية المقاتلة في الميدان في مواجهة هذا التهديد الذي وصفته بـ "المزعج".

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، عملياتها العسكرية مستهدفةً قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان والأراضي المحتلة، وذلك رداً على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ 18 نيسان/أبريل الماضي.

.....................

انتهى / 323