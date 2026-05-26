إصدار كتاب بعنوان: (الاستعمار في مصر -دراسات وبحوث) + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة كتابًا بعنوان: (الاستعمار في مصر -دراسات وبحوث)، لمجموعة من المؤلفين.

ويأتي الكتاب ضمن سلسلة (تاريخ الاستعمار) التي يصدرها المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم.

وقال المشرف على المركز السيد هاشم الميلاني: إنّ "هذا الجزء من السلسلة خُصص للإحاطة بالتاريخ الاستعماري بمساراته وتحولاته الكبرى في مصر".

وأضاف أنّ "أهمية الإصدار تكمن في تأسيسه لمنهج معرفي يتناول الحركة الاستعمارية وتاريخها في البلاد المصرية، منذ العهود الملكية وحملة نابليون، وصولًا إلى بدايات الاستقلال السياسي وإقامة النظام الجمهوري، وما رافق ذلك من حملات وحروب استعمارية متجددة".

