إنفوغراف / تجليات القرآن في خطبة الغدير – العدد 2: رفع تهمة "التسرع في التصديق" أو "سذاجة الإيمان" عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في جزء من خطبة الغدير، يكشف النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) عن ضغوط المنافقين وآذاهم في طريق تبليغ ولاية أمير المؤمنين علي (عليه السلام)؛ وهي آلام بلغت حد اتهام النبي (ص) بأنه "سريع التصديق" أو "قابل للانخداع". فأجاب الله تعالى عن هذا الاتهام بنزول الآية 61 من سورة التوبة، مدافعاً عن شخصية النبي (ص) ومقامه، ومؤكداً أن ثقته بالمؤمنين إنما هي رحمة بهم وخير لهم. يكشف هذا المقطع عن الأجواء الاجتماعية الثقيلة التي أحاطت بقضية الولاية يوم الغدير، وعن جسامة المعارضات الخفية التي واجهت هذا الإعلان الإلهي.