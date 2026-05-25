إيران تسيطر على الخليج الفارسي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أدلى دوغلاس ماكغريغور، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي والمستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، بتصريحات صريحة حول نهاية الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، وذلك في مقابلة مع غلين ديزن، مشيرًا إلى التطورات الإقليمية وفشل حسابات واشنطن في الحرب ضد إيران. قال ماكغريغور: "انتهى دورنا كأمريكيين في الشرق الأوسط. بعد ذلك، ومهما حدث، سواء هاجمنا إيران أم لا، وسواء حاولنا إنهاء الحملة بالقول إننا نجحنا أم لا، فقد انتهى دورنا". وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي السابق: "الدولة التي وعد ترامب بـ"إعادتها إلى العصر الحجري" تسيطر الآن على الخليج العربي، ولا يمكننا كسر نفوذها وهيمنتها".

وأكد مستشار البنتاغون السابق، في إشارة إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة: "لن نعود إلى قواعدنا، لأنه لم يتبق شيء لإعادة بنائه". واختتم دوغلاس ماكغريغور حديثه قائلًا: "في رأيي، هذا هو أكبر ما يشغل بال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حاليًا".