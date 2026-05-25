15 دولة إسلامية تدین افتتاح "سفارة" صومالي لند"غير القانوني" في القدس المحتلة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أدانت خمس عشرة دولة إسلامية على الأقل بشدة افتتاح "سفارة" لصومالي لاند في القدس المحتلة بفلسطين. وفي بيان مشترك صدر يوم الأحد، قالت الدول إن هذه الخطوة تُعدّ "عملاً غير قانوني" و"غير مقبول" لدى جميع الدول الملتزمة بالقانون الدولي. وفي البيان المشترك، رفض وزراء خارجية مصر، والسعودية، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وعُمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، هذه الفكرة، واصفين إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة. وأضافوا أن هذه الخطوة المزعومة تُعدّ أيضاً انتهاكاً صريحاً لقرارات الأمم المتحدة. وجاء البيان المشترك بعد أيام من إعلان ما يُسمى بسفير صوماليلاند في تل أبيب عن نيته افتتاح سفارة في القدس. صرح وزير خارجية النظام الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن افتتاح سفارة لصوماليلاند في القدس المحتلة يُعد "خطوة هامة أخرى نحو تعزيز العلاقات" بين الكيانين.

ويُعدّ النظام الإسرائيلي أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بصوماليلاند كدولة مستقلة، ومن المتوقع أن يفتتح سفارة لها في هرجيسا. وكانت تل أبيب قد اعترفت بمنطقة صوماليلاند الانفصالية في ديسمبر/كانون الأول 2025، مما يُقوّض سيادة هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي ووحدة أراضيها. وردًا على ذلك، رفضت الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة هذه الخطوة، واصفةً إياها بأنها غير قانونية، ومؤكدةً أن صوماليلاند لا تزال جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصومالية ذات السيادة. كما رفض عدد متزايد من الدول والمنظمات الدولية خطوة النظام الإسرائيلي، محذرين من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القرارات على الاستقرار الإقليمي والدولي. وكانت صوماليلاند قد أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، إلا أنها لم تحظَ بالاعتراف الدولي حتى الآن.