إقامة مراسم عزاء في كشمير في ذكرى استشهاد الإمام الباقر (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أُقيم مجلس حسيني سنوي مهيب في موغال مارك، زاديبال، سريناغار، برعاية جمعية أنجمان شريعة شيعان جامو وكشمير، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر (عليه السلام). شارك آلاف من محبي أهل البيت (عليهم السلام) من مختلف أنحاء الوادي في هذا التجمع، وقدموا أسمى آيات التقدير لحفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وفي كلمته أمام الحضور، سلط رئيس جمعية أنجمان شريعة شيعان، حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن الموسوي الصفوي، الضوء على الإسهامات العلمية والفكرية والدينية الجليلة للإمام محمد الباقر (عليه السلام). ذكر أن الإمام الباقر (عليه السلام)، خلال إحدى أكثر الفترات حساسية واضطرابًا في التاريخ الإسلامي، لعب دورًا تاريخيًا في حفظ تعاليم أهل البيت (عليهم السلام) ونشرها، وحماية جوهر الإسلام. وقال آغا سيد حسن إن الإمام الباقر (عليه السلام) أطلق حركة فكرية وتعليمية عميقة في جوٍّ يسوده الظلم والاستبداد، ضامنًا بذلك حماية التعاليم الإسلامية من التحريف، وتعريف الأمة الإسلامية بالتفسير الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية. وأضاف أن سيرة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) تُعدّ منارةً للهداية للبشرية، إذ وقفوا بثبات في وجه الظلم والباطل والانحراف الفكري، وعملوا على ترسيخ أسس الإسلام.أشار إلى الإمام محمد الباقر (عليه السلام)، مُنوِّهًا إلى أن الإمام قد أرسى دعائم ثورة فكرية عظيمة، إذ رعى آلاف الطلاب ونشر نور المعرفة والوعي، ولا يزال أثره ملموسًا في أرجاء العالم حتى اليوم. وفي كلمته، أشاد آغا سيد حسن موسوي الصفوي بالمرشد الأعلى، آية الله السيد علي خامنئي، وبجميع شهداء الإسلام، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء لا تزال تُلهِم الأمة الإسلامية بروح المقاومة واليقظة والثبات في وجه الظلم والاستبداد العالمي. وأثنى على صمود الشعب الإيراني والتزامه الديني ودوره في صون القيم الإسلامية على الصعيد العالمي، ودعا دعاءً خاصًا بالنجاح والسلام والازدهار للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها وشعبها. حثّ الجيل الشاب على الاقتداء بتعاليم الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وسلوكهم النبيل في حياتهم العملية، وعلى القيام بدور بنّاء في تعزيز الوحدة والأخوة والوعي الديني في الأمة الإسلامية. واختُتم الحفل بدعاء خاص من أجل وحدة العالم الإسلامي، والسلام، والاستقرار العالمي.