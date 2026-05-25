بنغلاديش تعلن عن عزمها لإعادة إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" في جوازات السفر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت حكومة بنغلاديش إعادة إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" في جوازات السفر العادية. ووفقًا لوسائل الإعلام البنغلاديشية، صرّح وزير الداخلية صلاح الدين أحمد للصحفيين بأن شرط "باستثناء إسرائيل" سيُعاد إدراجه في جوازات السفر العامة، مضيفًا أنه مُطبّق بالفعل في جوازات السفر الدبلوماسية. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات في بنغلاديش بأن إعادة العمل بهذا الشرط تأتي تماشيًا مع سياسة بنغلاديش الخارجية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، ومراعاةً للرأي العام، وموقف البلاد الأخلاقي. وذكرت وسائل الإعلام البنغلاديشية أنه في عام 2021، خلال فترة حكم حزب رابطة عوامي، أُزيلت عبارة "باستثناء إسرائيل" من جوازات السفر عند إطلاق خدمة جوازات السفر الإلكترونية بتكلفة بلغت نحو 45 مليار تاكا. وقد لاقى هذا القرار انتقادات حادة من حكومة الشيخة حسينة. وفي العام الماضي، وخلال فترة الحكومة الانتقالية، أصدرت وزارة الداخلية خطابًا في 7 أبريل/نيسان يُوجّه السلطات بإعادة إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" في جوازات السفر. مع ذلك، لم يكن بالإمكان حينها تطبيق القرار بالكامل إلا على جوازات السفر الدبلوماسية.

تجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش لم تُقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لا في الماضي ولا في الحاضر. فمنذ انفصالها عن باكستان عام ١٩٧١، كانت جوازات السفر البنغلاديشية - على غرار جوازات السفر الباكستانية - تحمل العبارة التالية: "هذا الجواز صالح لجميع دول العالم باستثناء إسرائيل". ووفقًا لمسؤولين، يجري أيضًا تعديل الصور الموجودة على جوازات السفر. ستتضمن الصور الجديدة صورة أبو سعيد وهو يمد ذراعيه، رمزًا لحركة يوليو الشعبية. وفي الوقت نفسه، ستُزال عدة صور موجودة، من بينها ضريح الشيخ مجيب الرحمن ونصب مجيب نجار التذكاري.