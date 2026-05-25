فرنسا تلغي التجمع الإسلامي السنوي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أيدت المحكمة الإدارية في نانت قرار محافظة لوار أتلانتيك بحظر التجمع السنوي لمسلمي غرب فرنسا، الذي كان من المقرر عقده في نانت نهاية هذا الأسبوع. وقد اتُخذ القرار قبل يوم واحد فقط من بدء البرنامج، مما أثار ردود فعل من المسؤولين المحليين والمنظمين. انتقدت جوانا رولان، عمدة نانت، هذا القرار، مشيرةً إلى أن آلاف المواطنين المسلمين وعائلاتهم حُرموا من حضور تجمع طال انتظاره.

وأكدت أن الجمهورية الفرنسية يجب أن تكون عاملًا للوحدة بين الشعوب، لا للفرقة. كما أعربت عمدة نانت عن "حزنها وخيبة أملها" لدى المنظمين والمشاركين الذين كانوا يعتزمون حضور الفعالية. ووفقًا لها، فإن إلغاء البرنامج في اللحظات الأخيرة فاجأ العديد من العائلات والناشطين المسلمين. وكانت محافظة لوار أتلانتيك قد أعلنت أن المحافظ فابريس ريغوليه-روز، بأمر من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، قد حظر التجمع السنوي لـ"مسلمي الغرب".

كان من المقرر عقد التجمع يومي السبت والأحد في مدينة نانت. ووفقًا لما ذكرته المحافظة، فإن سبب الحظر هو احتمال قيام بعض المشاركين، بمن فيهم مسؤولون في المجلس الإسلامي الفرنسي، بالإدلاء بـ"تصريحات غير قانونية تنتهك كرامة الإنسان وتتعارض مع مبادئ الجمهورية".