  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

استشهاد والدين فلسطينيين وطفل رضيع في غارة جوية إسرائيلية في غزة

24 مايو 2026 - 19:10
رمز الخبر: 1818325
استشهاد والدين فلسطينيين وطفل رضيع في غارة جوية إسرائيلية في غزة

استشهد ثلاثة مدنيين فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب آخرون بجروح عندما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية شقة في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة فجر يوم الأحد.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استشهد ثلاثة مدنيين فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب آخرون بجروح، عندما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية شقة في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة فجر الأحد.

ووفقًا لمصادر محلية، أسفرت الغارة الجوية عن مقتل محمد أبو ملوح، 38 عامًا، وزوجته علاء زقلان، 36 عامًا، وابنهما أسامة، عام واحد. كما شنت طائرات إسرائيلية غارة على دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الموقع المستهدف وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالقرب من مستشفى يافا.

وفي الوقت نفسه، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير استهدفت عدة مبانٍ شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت قذائف المدفعية الأجزاء الشرقية من مدينة غزة. كما فتحت مركبات مدرعة إسرائيلية النار شرق خان يونس وشمال شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

تعليقك

You are replying to: .
captcha