استشهاد والدين فلسطينيين وطفل رضيع في غارة جوية إسرائيلية في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استشهد ثلاثة مدنيين فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب آخرون بجروح، عندما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية شقة في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة فجر الأحد.

ووفقًا لمصادر محلية، أسفرت الغارة الجوية عن مقتل محمد أبو ملوح، 38 عامًا، وزوجته علاء زقلان، 36 عامًا، وابنهما أسامة، عام واحد. كما شنت طائرات إسرائيلية غارة على دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الموقع المستهدف وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالقرب من مستشفى يافا.

وفي الوقت نفسه، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير استهدفت عدة مبانٍ شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت قذائف المدفعية الأجزاء الشرقية من مدينة غزة. كما فتحت مركبات مدرعة إسرائيلية النار شرق خان يونس وشمال شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.