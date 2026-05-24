لياقت بلوش: حرب جديدة في الشرق الأوسط لن تكون لعبة سهلة للولايات المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ حثّ لياقت بلوش، نائب رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان، القيادة السياسية الباكستانية - بمن فيهم نواز شريف، وشهباز شريف، وآصف علي زرداري، وبلاول بوتو زرداري - على التركيز على حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بدلاً من "الاستمتاع بالسلطة". وقال بلوش إن ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر يُلحقان أضراراً بالغة بالتجارة والصناعة والمجتمعات ذات الدخل المحدود.

وأضاف أن الجماعة الإسلامية ستعمل على حشد الرأي العام للمساعدة في انتشال البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والدستورية. كما أشاد بمبادرة الحزب "بنات قابل"، واصفاً إياها ببرنامج شبابي إيجابي ومؤثر استفاد منه عدد كبير من الشباب وحقق نتائج مشجعة. وفي تعليقه على التوترات الإقليمية، قال بلوش إن تجدد الحرب في الشرق الأوسط لن يكون "لعبة سهلة" للولايات المتحدة. زعم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان عزلة دولية وإذلالاً بعد ما وصفه بالهزيمة المذلة على يد إيران.

وفي إشارة إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية، أشاد بلوش بجهود القيادة الباكستانية في تيسير الحوار، لكنه أضاف أن على الحكومة الآن أيضاً "التوسط بين الشعب والتضخم"، قائلاً إن الشعب لم يعد يحتمل المزيد من ارتفاع الأسعار.