ندوة دولية عبر الإنترنت حول فكر وقيادة آية الله السید مجتبى خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ سیتم عقد ندوة دولية افتراضية يوم الأحد الموافق 24 مايو/أيار 2026، تُركز على الفكر والفلسفة القيادية وإسهامات آية الله الإمام السيد مجتبى حسيني خامنئي. ينظم هذا الحدث حركة الحسيني في الهند تحت مظلة فريق "خامنئي للجميع".

ووفقًا للمنظمين، ستتناول الندوة الإلكترونية الأبعاد العلمية والفكرية والاجتماعية لفكر وقيادة آية الله مجتبى حسيني خامنئي. سيجمع هذا المؤتمر الإلكتروني علماء وباحثين وشخصيات دينية وطلابًا من مختلف البلدان. ​​ومن المقرر عقده يوم الأحد، وسيتم بثه في مناطق جغرافية متعددة. حدد المنظمون عدة محاور رئيسية للنقاش، تشمل مقدمة عن الأبعاد الاجتماعية والفكرية لفكر آية الله حسيني خامنئي، ومراجعة تحليلية لأفكاره، ووجهات نظر حول "محور المقاومة" والحضارة الإسلامية المعاصرة، والتحديات التي تواجه الحركات الإسلامية الحديثة، ودور القيادة الدينية في عالمنا اليوم. يبدأ البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تليها كلمات يلقيها نخبة من العلماء والعلماء، من بينهم آية الله علي أكبر صافي مازندراني، كبير المحاضرين في حوزة قم؛ وآية الله عبد المجيد حكيم إلهي، ممثل المرشد الأعلى الإيراني في الهند؛ والشيخان يوسف حياتي ومسرور عباس أنصاري.

كما سيلقي إبراهيم بالتستاني قصيدة شعرية مهداة إلى قيادة الثورة الإيرانية، وسيدير ​​الحوار حيدر عباس زيدي. ... سيتم بث الندوة الإلكترونية مباشرةً عبر الإنترنت دوليًا، وسيتم الإعلان عن مواعيد البث في مناطق مختلفة تشمل الهند وباكستان وإيران وفلسطين ولبنان ونيجيريا. وصف المنظمون هذه المبادرة بأنها جزء من أنشطة فكرية وثقافية أوسع تهدف إلى تعزيز الحوار حول الفكر الثوري الإسلامي، والخطاب الديني المعاصر، ودور القيادة الروحية في العالم الحديث.