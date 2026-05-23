بيشاور تستضیف حفلاً متعدد اللغات لإطلاق كتاب وقصائد شعرية تكريماً لآية الله علي خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استضاف المركز الثقافي الإيراني في مدينة بيشاور، شمال غرب باكستان، أمسية شعرية متعددة اللغات وحفل إطلاق كتاب تكريمًا للشهيد "قائد الأمة"، المرجع الأعلى آية الله العظمى علي خامنئي. جمع هذا الحدث، الذي نُظّم في خانة فرهنك التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، شعراء وكتابًا ومثقفين في برنامج أدبي ثلاثي اللغات، ضمّ قصائد باللغات الأردية والبشتوية والفارسية. أشاد المشاركون بإرث خامنئي السياسي والفكري والديني من خلال قصائد سلطت الضوء على مواضيع المقاومة والوحدة الإسلامية ومناهضة الإمبريالية والقيادة الروحية. ووصفه المتحدثون والشعراء بأنه ليس مجرد شخصية سياسية ودينية، بل أيضًا مفكرًا مُلهمًا، ومخططًا استراتيجيًا، ورمزًا للصمود الفكري في العالم الإسلامي.

وكان من أبرز فعاليات الأمسية إطلاق كتابين: "رهبر شهيد" (القائد الشهيد) وكتاب "حصار عشق" (رحلة في إيران). سافر الكاتب توقير خورال من لاهور لحضور الحفل. وقال خورال، وهو أديب باكستاني بارز ومؤلف سبعة كتب، إن كتابه "رهبر شهيد" يتناول شخصية خامنئي، وفكره، وقيادته، ودوره التاريخي في تشكيل الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. أما الكتاب الثاني، "حصار عشق"، فهو من تأليف تابيندا فاروق، ويروي رحلاتها عبر إيران. يستكشف الكتاب الثقافة الإيرانية، والروحانية، والمجتمع، بما في ذلك تأملات في مدينة مشهد المقدسة وزيارات إلى مرقد الإمام الرضا (عليه السلام). وأشاد الحضور بالكتابين لأسلوبهما الأدبي ومساهمتهما في التبادل الثقافي والفكري بين باكستان وإيران.