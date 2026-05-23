عالم شيعي باكستاني : "إن حقبة النفوذ الأمريكي المطلق في المنطقة تقترب من نهايتها"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد حجة الإسلام شبير حسن الميثامي، في كلمته أمام مؤتمر "شهداء سبيل الإسلام"، على تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، واصفًا التعاون الاستراتيجي بين إيران والسعودية وباكستان بأنه أساس نظام جديد ووحدة راسخة في الأمة الإسلامية. وكان حجة الإسلام شبير حسن الميثامي، الأمين العام لمجلس علماء الشيعة في باكستان، يلقي كلمته أمام مؤتمر "شهداء سبيل الإسلام" الذي نظمه المجلس في مدينة جانغ. وفي معرض تحليله للمعادلات العالمية الجديدة، صرّح قائلًا: "إن عهد النفوذ الأمريكي المطلق في المنطقة يقترب من نهايته، بينما تتقدم قوى العالم الإسلامي، معتمدةً على ثقتها بنفسها وتقاربها، على طريق النمو وتوطيد سلطتها". أضاف الأمين العام لمجلس علماء الشيعة في باكستان أن تعميق التعاون الثلاثي بين إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية من شأنه أن يمهد الطريق لتشكيل سياسي جديد في المنطقة، يُبشّر في نهاية المطاف بوحدة دائمة وتضامن استراتيجي بين جميع الدول الإسلامية. وأشاد بدور باكستان الإيجابي والبناء في التقارب الدبلوماسي الأخير بين إيران والمملكة العربية السعودية، وكذلك مع دول إسلامية أخرى.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لمجلس علماء الشيعة على أهمية التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا إياه بأنه وسيلة فعّالة لتعزيز الاقتصاد الباكستاني. وأشار إلى التجربة الناجحة لإيران الإسلامية في مجال المقاومة، مؤكدًا: "لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في ظل أصعب الظروف وأشد الضغوط، نجاحها واستقلالها بالاعتماد على ثقافة المقاومة والوحدة الوطنية". واختتم حجة الإسلام ميثامي حديثه بانتقاد أداء وسائل الإعلام العالمية الرئيسية، قائلاً: "للأسف، تقوم وسائل الإعلام العالمية، بهدف الحفاظ على هيمنة القوى المتغطرسة، بتقديم صورة مشوهة للواقع، وتتجاهل الإنجازات البارزة لإيران، فضلاً عن التحديات العميقة التي تواجهها أمريكا. ويأتي هذا في الوقت الذي، في ضوء التطورات الأخيرة، تعززت فيه مكانة باكستان الدبلوماسية والسياسية على الساحة الدولية، وأصبح الرأي العام العالمي أكثر استعداداً من أي وقت مضى لسماع الحقيقة".