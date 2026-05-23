رجال الدين يعارضون التعديات المزعومة على أراضي الأوقاف الشيعية في لكناو

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ حذّر مولانا سيد كلب جواد نقوي، أحد كبار علماء الشيعة، من أن التعديات غير القانونية والبناء غير المرخص على أراضي وقف حسين آباد "لن يُتسامح معها". ووفقًا لبيان صادر عن مجلس علماء الهند، زار وفد من علماء الدين وأعضاء جمعيات العزاء الموقع المتنازع عليه يوم الجمعة لتفقد أعمال البناء الجارية قرب بوابة رومي. واعترض الوفد على مشروع مقترح لإنشاء موقف سيارات ومشروع تجاري يُعرف باسم "لزيز غالي".

وبعد صلاة الجمعة في مسجد آصفي، سار عدد كبير من المصلين وعلماء الدين وأعضاء جمعيات العزاء باتجاه بوابة رومي، حيث تفقدوا أعمال البناء وهتفوا بشعارات تندد بما وصفوه بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الوقف. وفي كلمته أمام الحشد، أكد مولانا كلب جواد نقوي أنه لن يُقبل أي بناء غير مرخص على أراضي الوقف تحت ذريعة مشاريع التطوير أو مواقف السيارات. طالب بتشكيل لجنة إشرافية من خمسة أعضاء لمتابعة شؤون وقف حسين آباد، مؤكدًا أنه لن تُجرى أي مفاوضات مع الإدارة دون تشكيل هذه اللجنة. كما زعم نقوي أن البناء غير القانوني والتعديات على الأراضي مستمرة تحت إشراف السلطات المحلية، في حين لا توجد محاسبة شفافة لأصول الوقف وإيراداته.

وأكد أن القرارات المتعلقة بممتلكات الوقف يجب ألا تُتخذ بشكل منفرد، بل يجب أن تشمل التشاور مع رجال الدين وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من أصحاب المصلحة. وحذر من أنه في حال عدم وقف أعمال البناء وتجاهل المطالب، ستتبع ذلك احتجاجات أوسع. وأوضح أن خطط الاحتجاجات المستقبلية ستُوضع في صيغتها النهائية بعد التشاور مع علماء الدين وجمعيات العزاء. كما خاطب رجل دين آخر، مولانا سيف عباس نقوي، الحضور، قائلاً إن بعض الرسائل المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مضللة. وكرر تأكيده على رفض أي احتلال غير قانوني أو بناء غير مرخص على أراضي الوقف.