الشيخ زكزاكي: حب أهل البيت "ليس مجرد شعار"، بل يتطلب التزاماً عملياً

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشار زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا إلى المقام الرفيع لأهل البيت (عليهم السلام)، مؤكدًا أن حبّهم ليس مجرد ادعاء، بل هو التزام عملي بنهجهم. وكان الشيخ إبراهيم زكزاكي، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، يتحدث في الحفل الختامي لمؤتمر شباب السادات الذي عُقد في مقر إقامته بالعاصمة أبوجا. ووصف شهر ذي الحجة بأنه حافل بالأحداث المحورية في التاريخ الإسلامي. وأشار الشيخ زكزاكي في كلمته إلى زواج الإمام علي (عليه السلام) والسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، مُقدِّمًا إياه نموذجًا للنهج الصحيح للزواج في الإسلام. كما تطرق الزعيم الإسلامي النيجيري إلى تضحية النبي إبراهيم (عليه السلام) واستعداده لتقديم ابنه النبي إسماعيل (عليه السلام) في سبيل الله، مُؤكدًا أن فلسفة التضحية هي في حقيقتها تعبير عن روح الإيثار ونكران الذات.

وأضاف: "إن تضحيتنا اليوم هي أن يعزم المرء على التخلي عن كل ما يملك في سبيل الدين". ثم أكد الشيخ زكزاكي على عظمة منزلة أهل البيت (عليهم السلام)، قائلاً: "إن أهل البيت قد اصطفاهم الله بحكمته، واتباعهم سبيل النجاة". وفي تحذيرٍ من جذور الحسد عبر التاريخ، قال: "إذا أنعم الله على أحدٍ بمكانةٍ وسلطة، فإن معارضته قد تؤدي به إلى مصير إبليس. وكما في التاريخ، حسد بعض اليهود نبي الإسلام (عليه السلام) لأنه لم يكن منهم، وهلك إبليس نفسه بسبب حسده لآدم (عليه السلام)". وفي كلمته الختامية الموجهة للشباب، أكد الشيخ زكزاكي قائلاً: "إن حب أهل البيت (عليهم السلام) ليس مجرد شعار، بل هو فعل يجب من خلاله أن يسلم المرء روحه بالكامل في سبيلهم، وأن يتبع في الواقع أسلوب حياتهم".